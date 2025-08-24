お笑いコンビ「エルフ」荒川（28）が24日、大阪ミナミの「LAUGH＆PEACE ART」でアート展isayamax Solo Exhibition「V」（31日まで）の取材会に登場。自身がモデルのギャルが描かれた作品を前に「こんなに可愛く描いていただいて、うれしい。感謝」と大喜びだった。

isayamax氏は福岡を中心に活動する九州男児。1970年代の少女漫画や、サンリオなど世界中の女性が夢中になる日本の有名キャラクターなどの“カワイイ文化”を、ストリートカルチャーに落とし込んだ現代アートが評価されている人気アーティストだ。お笑いの中にギャルを取り入れて活躍する荒川を“カワイイ文化”のキーパーソンと捉え「現代のモナリザです。昔からのファン。一点突破でお願いしました」と荒川をモデルとして2週間で描き上げた。

荒川の絵「Saiver―ELF Arakawa―」は大好きなピンクを主に、大きな目で、瞳には星がキラリ。「派手が大好きなんです。目もキラキラやし」という荒川の思いが込められたようにカラフルな1枚。Vサインの耳をしたウサギの“うさピー”のキャラクターも描かれ、「絵とは無縁の人生だったので、憧れもあります。私を選んでくれてうれしい」とホオを染めた。

作品は店内で販売されており、荒川の絵は税込み33万円。最近、テレビ番組のロケで部屋を大改装して「超かわいい部屋になった。そこへ飾りたい」と荒川。ただ、「自分の部屋に自分の絵は恥ずかしいかな。ちょっと考えさせてください」と迷う素振りも。「33万円？劇場の出番500回ぐらい出んと」と笑いを誘い、「THEWを獲ったら、全部買えますね。もちろん、今年は獲る気」と賞レース優勝を誓った。