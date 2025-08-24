「こんなものまで付いてるの！？」いざという時に助かる便利な100均キーホルダー
今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『メガネ用ドライバー キーホルダー付』。メガネのネジ締めに便利な、キーホルダー型の工具です。とても小さいのに、プラス、マイナスだけでなく、他の100均商品にはあまりない六角ドライバーまで付いているのがポイント！気になった時に、いつでも使えて便利ですよ。
商品名：メガネ用ドライバー キーホルダー付
価格：￥110（税込）
長さ（約）：10.5cm
販売ショップ：セリア
セリアは六角付きでより便利！メガネのネジ調整に役立つキーホルダー
キーホルダーの種類が豊富なセリア。可愛いアイテムだけでなく、実用的なキーホルダーも揃っていますよね。
今回ご紹介するのは『メガネ用ドライバー キーホルダー付』。メガネのネジの調整などに使える、キーホルダー型ドライバーです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、メガネグッズと一緒に並んでいました。
100均でもよく見かける、メガネ用のネジ締め工具です。
分解すると、このように工具が出てきます。
No.00のプラスドライバー、1.8mmのマイナスドライバーが付いています。
他の100均商品と違って、セリアの商品は径2.6mmの六角ドライバーまでついているのがポイント！
他の商品を買い直す必要がないのが、とてもありがたいですね。
これ1つあれば、外出先で急に必要になった時でもさっと使えて便利です。
メガネのネジ締めも問題なし◎とても小さいけど頼れる！
とても小さなアイテムですが、メガネのネジ締めは問題なくできました。
メガネだけでなく、おもちゃなどの電池ホルダーの蓋開けにも使えそうです！
キーホルダーなので、バッグやポーチに付けておけば常に携帯できます。
今回は、セリアの『メガネ用ドライバー キーホルダー付』をご紹介しました。
工具というと重くて大きなイメージでしたが、これなら持ち運びにも収納にも困らないのでおすすめです！メガネユーザーの方で、メガネのネジの緩みが気になる方は一度使ってみてもいいかもしれません。
気になる方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。