¹õÌÚ²Ú¡¡°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¹ðÇò¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡µß¤¤¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¡Ê35¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¤ò²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ½ß¡¢µÓËÜ²È¡¦±é½Ð²È¤Î²ÃÆ£ÂóÌé»á¤È¹õÌÚ¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö27¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡£¤â¤È¤â¤È±é·à¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤ª¼Çµï¤È¤«¡¢¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¡Ä¡×¤È³ëÆ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È¼þ°Ï¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£200¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¥ë¤¬100¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î100¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ¡£¡ÖÊì¤È¤«¤¬¡È»à¤Ê¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡È²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤Àµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£