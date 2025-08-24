◇ナ・リーグ パドレス 5―1 ドジャース（2025年8月23日 サンディエゴ）

パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でドジャースとの首位攻防第2戦に臨み、ラモン・ロレアノ外野手（31）の先制打などで3点を先制した。投げてはネストル・コルテス投手（30）が6回1安打無失点と好投し、首位攻防第2戦にも勝利して8月13日以来10日ぶりに単独首位に浮上した。

パドレスはドジャース先発グラスノーが乱れたところにつけ込んだ。2四球と安打で無死満塁とすると、1死後にロレアノが一、二塁間を破って先制の2点適時打。さらに1死一、三塁からクロネンワースが犠飛を打ち上げ、3点を先制した。

先発左腕コルテスも5回を終えて1人も走者を許さない完全投球。大谷翔平は空振り三振、右飛に打ち取るなど、ドジャース打線を封じ込んだ。コルテスは6回1死走者なしからロハスに初安打を許した。2死一塁からマイク・シルト監督が交代のためベンチを出ようとすると、コルテスはベンチを出ようとした指揮官を制して大谷を中飛に抑え、6回1安打無失点と仕事を果たした。

8回2死二、三塁からはボガーツがダメ押しの2点適時二塁打。打線も効率よく加点してドジャースを寄せつけなかった。最後は8回途中から救援登板した左腕モレホンが9回も締めて今季3セーブ目を挙げた。「Beat LA」（LAを倒せ）の絶叫していたファンもライバルを破っての単独首位浮上に大盛り上がりだった。

パドレスは前日の首位攻防第1戦でダルビッシュが6回1安打1失点と好投するなど、ドジャースに逆転勝利。7日ぶりに同率首位に浮上していた。

試合後、取材に応じたマイク・シルト監督は好投したコルテスについて「素晴らしかった。よく“彼の鍵は何か”と聞かれるが、彼のことを知っていくうちに“リズムに乗れば凄くいい”と答えた。今日は最初の打者からリズムに乗れて、そのまま最後までいけた。6回を投げて被安打1という素晴らしいピッチングだった。四球も出さなかったし、本当に素晴らしかった」と試合のリズムをつくった左腕を絶賛した。

いい試合ができていることについては「野球哲学みたいな話になるけど」と前置きしつつ「でも先発投手は確かに大きい。LAでは自分たちで墓穴を掘ってしまった。でも評価してるのは、あの時も先発投手たちが立ち直って追加点を許さず、チャンスを残したことだ。だからどの試合も反撃できたし、中継ぎも無理なく使えた。だから次の6試合のセットにもつながった。今は言う通り、先発が本当にいい。ダルビッシュはもちろん素晴らしい。レシピは色々あるけど、今夜みたいに先発が6回まで投げ、リードを取って勝ちパターンに繋ぎ、さらに加点する。これが一番おいしいレシピなんだ」とうなずいた。