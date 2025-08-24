「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

沖縄尚学が接戦を制して夏の甲子園初制覇を果たした。優勝キャプテンインタビューで沖縄尚学・真喜志拓斗主将がお立ち台から誕生日を迎えた母へ祝福メッセージを送ったことが大きな話題となったが、閉会式後にも女手一つで育ててくれた母への思いを赤裸々に語った。

「何があっても支えてくれた。自分に尽くしてくれた。誰よりも自分にとってかげがえのない存在なんだなと思います」と語った真喜志主将。全国の高校球児の頂点に立った日が母の４５歳の誕生日という運命的な巡り合わせ。しかもその事実を知るインタビュアーから「感謝の思いを伝えてみませんか？」と提案され、お立ち台で「ありがとうという言葉を伝えたいです」と語るとアルプスの母は号泣した。

チームを引っ張る主将だからこそ実現できたメッセージ。しかも決勝は当初の予定よりも雨で１日ずれ込んでいた。もはや確率論では測れないほどの奇跡。「終わってみれば最高の誕生日プレゼント。帰ってからもしっかりお母さんにありがとうと言いたい」と白い歯をこぼした。

「本当に自分を育ててくれたかけがえのない存在ですし、自分がここまでこられたのもお母さんのおかげ」と真喜志主将。最後は「（帰ったらメダルを）お母さんにかけてあげたい」と明かしていた。