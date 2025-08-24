スネルは4月に離脱、8月に復帰

米大リーグのドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのパドレスとの首位攻防戦を前に、ブレイク・スネル投手が「父親リスト」に入ったことを発表した。ファンからは祝福の声が上がる一方、安堵も漏れた。

2度のサイ・ヤング賞を獲得したスネルは、4月に左肩痛で離脱し、8月に4か月ぶりに復帰。先発した22日（日本時間23日）のパドレス戦では今季2敗目を喫したが、7回2失点と好投していた。

パドレス先発のダルビッシュ有投手との投げ合いから一夜明けた23日（同24日）、ドジャースは公式Xで「右腕カービー・イェーツを負傷者リストから復帰させ、左腕ブレイク・スネルを父親リストに入れた」と発表。X上の米ファンからは祝福の一方で、負傷したと誤認した人から安堵も漏れた。

「ビビった！ 彼が怪我したのかと思った」

「一瞬心配した。スネル一家おめでとう」

「オーマイガー 飛び上がってしまったよ」

「怪我したかと思って心拍が乱れたよ」

また、日本のファンもXに「スネル昨日はありがとうな！よう投げてくれた！奥さんのサポート頑張ってね！」「一瞬スネルがまた怪我したのかと思っただろうがい……ふぅ……脅しやがって……」「冷や汗出た」「また怪我？て思ったわ。安心したよ…」「スネル…良かったよ 心臓止まったよ」などのコメントを寄せていた。

妻の出産に立ち会うために2011年から導入された同制度。「父親リスト」に入ると最長で3日間戦列を離れることができる。ドジャースでは大谷翔平投手も4月に同制度を活用している。



（THE ANSWER編集部）