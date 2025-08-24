ÉÍÊÕÈþÇÈ£´Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö25ÅÀËþÅÀ¡×Ä¾¶á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡ÖÆ°¤¸¤Ê¤¤Í¾Íµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡Ä¡×
½÷Í¥ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç25ºÐµÇ°¼Ì¿¿½¸¡Ö25¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÌó1½µ´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¡£½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë´°À®¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤º¤ËÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï20ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö20¡×°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¤ª»¶ÊâÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö´¥Áç¤¬ÂçÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤Ì¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤Î´ÉÍý¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»£±Æ¤ÎÃæÆü¤Ç¤ÏÃæÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥Á¡¼¥º¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£4Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤Í¾Íµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î»Å»ö¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡Ö25ÅÀËþÅÀÃæ¤Î25ÅÀ¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÀáÌÜ¤Ï30ºÐ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Çº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡£¤â¤·30ºÐ¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¡¢20¤Î»þ¤Ë¸õÊäÃÏ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤â¸ì¤ê¡Öµ¨Àá¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉþÁõ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£À°¤¨¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£