

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山田あい

究極のスタイルを武器に、グラビア界で圧倒的な存在感を発揮している超新星の山田あいが、8月25日（月）発売『週刊プレイボーイ36号』のグラビアに登場。水着に収まり切らない爆乳、磨き上げられたお尻、そしてエキゾチックな美貌、すべてが完璧！

【写真】山田あいの水着に収まり切らない爆乳

■赤ちょうちん系の居酒屋が好き

――"Iカップの超新星"としてデビュー1年足らずで人気グラドルに急成長した山田あいちゃん。今回はあいちゃん自身初めての映像特典がつくDVD撮影もあったため、沖縄で2日間のロケをさせていただきました。

山田 沖縄でロケをするのも、映像作品の撮影をするのも初めてだったので、すごく新鮮な気持ちでした。

――今回、ギリギリを攻めるセクシーな衣装が多かったですよね。

山田 そういう大人っぽい衣装が好きなのでうれしかったですね。ただ映像を撮るときは、こぼれたらどうしようとか、見えちゃいけないものが見えたらどうしようとかハラハラドキドキしました（笑）。

最初は恥ずかしかったんですが、私もだんだんと乗ってきちゃってかなり大胆に。非日常的で楽しかったなぁ。けっこう衝撃的だと思うので、ぜひDVDを見てほしいです！

――撮影で印象に残っていることは？

山田 全部が楽しかったんですが、よく覚えているのは星空。撮影で使ったスイートルームに泊まらせてもらって、夜にプールサイドで女性のマネジャーさんと一緒にワインを飲んだんですよ。そのときの夜空がきれいで、本当に最高でした！

――今回の撮影でお気に入りの衣装はありますか？

山田 （グラビアページの1、2ページ目で着用した）デニムっぽい変形水着。前回の週プレさんの撮影と同じスタイリストさんなんですが、とにかく持ってきてもらう衣装のデザインが全部かわいくて。しかも、胸の見え方がすごくきれいなんです。

――あの衣装は、あいちゃんじゃないと着こなせないと思います！ プロポーション維持で気をつけていることはありますか？

山田 こう言うとウソかと思われるかもしれないんですが、特別なことを普段からしているわけではないんですよ。ただ、自分の中で基準となる体重があるので、そこからの増減でいろいろと調整しています。

この撮影のときは、少し太っているかなとも思ったんですが、そのほうがやっぱり胸のボリュームが出るので（笑）。結果として良かったなと思います。

――今後撮影してみたい場所はありますか？

山田 私、フィリピンと日本のハーフなので、フィリピンで撮影してみたいです。

――今まで行ったことはあるんですか？

山田 もちろん、あります。でも、リゾートとかじゃなく、観光じゃ行かないような一般的な場所。なので、セブ島とかに行ってみたいです。

――最近プライベートでやっていることは？

山田 引っ越しをしたので、今は部屋の整理と家具の組み立てを頑張っています。前の家はグレーを基調とした大理石風の家具などでそろえていたんですが、今回は温かみのあるウッディな感じにしようと思って。新しい街に引っ越したので、お店開拓もしたいなって思っています。

――お酒は飲みますか？

山田 そうですね。インスタ映えするおしゃれなお店も好きなんですけど、どちらかというと、赤ちょうちん系のお店のほうが自分には合っていて。まだひとりで行く勇気はないんですが、いつか挑戦してみたいです。ひとりで行くといったら、まだサイゼリヤやくら寿司しかなくて......（笑）。

――仕事の目標は？

山田 やっぱり雑誌の表紙を狙っていきたいです！ 週プレさんも立て続けに2回出させてもらっているので、来年には！ そのためにもSNSを頑張ろうと思っていて。

インスタは写真を撮るために友達と出かけたりしていますし、XやTikTokも毎日更新できるように心がけていて。いずれはYouTubeチャンネルも始めたいなって思っています！

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／哘 絵美子

●山田あい

2003年9月11日生まれ 東京都出身

身長160cm B90 W60 H90

血液型＝A型

趣味＝旅行、写真撮影、調味料探し、ダーツ

○昨年冬に本格的にデビューしたばかりのIカップの超新星。ゴージャスボディが各グラビア誌から注目を浴びている。

公式X【@yamadaaiii0911】

公式Instagram【@_.yamada.aiii._】



大増量・山田あいデジタル写真集『超新星』 撮影／小塚毅之 価格／1650円（税込）

取材・文／高篠友一 撮影／小塚毅之