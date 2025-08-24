Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î9Æ¬¿È¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÇúÈþ½÷¡¦ºØÆ£¶³Âå¡ÖÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ê¤ªÈ©¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºØÆ£¶³Âå
173cm¡¢9Æ¬¿È¤Î°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÌµÁÐÃæ¤ÎºØÆ£¶³Âå¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤ä¤¹¤è¡Ë¤¬¡¢8·î25Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤36¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¡¢±£¤¹¤â¤Î¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£Èà½÷¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëàËÜÊª¤ÎÈþá¡£
¢£ËÜÅö¤Ë¡©¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤ï¤º³ÎÇ§
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤È1Çñ2Æü¤Ç²¹Àô½É¤Ë½ÉÇñ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¡¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö³¤³°¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íá°á¤òÃå¤Æ¡¢²¹Àô¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÏÂ¼¼¤Ç»£±Æ¤·¤Æ......¡£àÏÂá¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©
ºØÆ£¡¡¤É¤ì¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ãå¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö°Õ³°¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æº£²ó¤Ïà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¤â½éÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤âÎ²²«Àô¤Î²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ê¤ªÈ©¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÈ©¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ºØÆ£¡¡»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£¡¡Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë»ä¤ÎÂ¸ºß¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½½êÂ°¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ºØÆ£¡¡°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È±éµ»¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤È¤¤ÏºØÆ£¶³Âå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤ÏÌò¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢µÛ¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©
ºØÆ£¡¡¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¼ñÌ£¤ÎÎ¹¹Ô¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÄê´üÅª¤Ë¡£¤³¤Î´Ö¤ÏÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò·ó¤Í¤ÆÊì¤È»Ð¤È¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Ï¥¹¥´¤¯¼«Í³¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¡¢¤É¤³!?¡×¤Ã¤ÆÃµ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¤ªÅ¹¤ÎÊý¤È°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Èþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ºØÆ£¡¡´é¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À³Ê¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤«¤â¡£¼«Í³¤ÊÊì¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤â¶³Âå¤µ¤ó¤âÅ·Á³¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºØÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«!?¡¡¤¢¡¢¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¡¢Ìó8¥õ·î´Ö¤â¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¡¢Æ±¤¸·Ý¿Í¤ÎFUJIWARA¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆüYouTube¸«¤ë¤¯¤é¤¤¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¶³Âå¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºØÆ£¡¡¤¨¤Ã¡¢»ä¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«......¡©
¡½¡½µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿Å·Á³¡ª¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºØÆ£¡¡±éµ»¤ò¤Ï¤¸¤á¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÍèÇ¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Åû°æÍÕ»Ò¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Åç¼éº»Ìé²Ö¡¡¡¡¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿»°¾¾¡¡¤Õ¤ê¤Õ¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿ËüºÂ²¹Àô
¡üºØÆ£¶³Âå¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤ä¤¹¤è¡Ë¡¡
1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹173cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¢þ¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯¤Î6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yasuyosaito4¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yasuyon4¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍÆÊ¿