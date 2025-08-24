¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¤¬¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤ÇÉ½»æ¤ËÁ¯ÎõÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Æ¥ó¤Îº²¤¬......¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¤Æ¡¢4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëºÍÉ²¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤¬8·î25Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤36¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÂçÃÀ¥³¥á¥ó¥È¤äSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¨ºÂ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¶»Ãæ¤È¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¹þ¤á¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤
¡½¡½¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½µ¥×¥ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª
ÃæÀî¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ÆºÇ½é¤Ï¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤Ð¤«¤ê¤ÇÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡¡Âç³Ø»þÂå¤Ï¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÉ½¾ð¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡º£Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È©¤ÎÏª½Ð¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅöÆü¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¾®ÅÄ¸¶¥í¥±¤ÈÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î2Æü´Ö¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£Æü¾ï¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ëÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿°õ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡¡³¤³°¤ÇÃå¤ë¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NHK¤Ç9Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤ÆÄø¤è¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Æ¥ó¤Îº²¤¬......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Áû¤®»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡©
ÃæÀî¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍÛµ¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¹¤·¡¢¥ì¥²¥È¥ó¤ä¥µ¥ë¥µ¤Ê¤É¥é¥Æ¥ó·Ï¤Î²»³Ú¤¬»ê¤ë½ê¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅç¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤Î±Ñ¸ì¤Ç¡ÖExpress yourself¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤á¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£à¤¨¤¤¤ä¤Ã¡ªá¤ÎÀº¿À¤ÇÄ©Àï
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¤Ï¥ß¥¹·ÄØæ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2016Ç¯4·î¡¢NHK¤ËÆþ¶É¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤ÏCNN¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢Â¤äÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¥Ú¥ó¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ò¤Ù¤Æ¡¢²òÀâ¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆüËÜ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½Â¤òÁÈ¤à¤À¤±¤ÇÃ¡¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ÏÉþÁõ¤Ê¤É¿È¤Ê¤ê¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¼Ò²ñ¿Í6Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ½Ð¶Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼þ¤ê¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¡Ö¥Ð¥«¥ó¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ÇÍè¤¿¤Í¡×¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½NHK»þÂå¤Ï½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³¤³°¤Ë½»¤ó¤À¤êµ¢¹ñ¤·¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìµþ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å¾¶Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Ð¸ç¤·¤ÆÆþ¶É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿´ÇÛ¤Ç¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê»×¹Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ à¤¨¤¤¤ä¤Ã¡ªá¤ÎÀº¿À¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï9Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿NHK¤òÂà¶É¡£¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡º£Ç¯1·î¤ÎÃæº¢¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Î¤Þ¤ÞµÞ¤Ë·è¤á¤Æ¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯»×¤¤Î©¤Ã¤Æ4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ï¤«¤Ê¤êµÞ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÏµÁÌ³¶µ°é¤«¤é¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢½¢³è¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁêÃÌ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÊó¹ð¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¡©
ÃæÀî¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÀä¹¥Ä´¡£Îø°¦´Ñ¤Ê¤É¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡¡½Ð±éÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò½ñ¤¯ºî¶È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îø°¦·Ï¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥é¥¹¥é½ñ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤º¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç²²¤»¤ºÈ¯¸À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¼ýÏ¿Á°¤ÏÉÔ°Â¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤ì¤Ð¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬Á´Éô´é¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Î°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ÈËÜÈÖÃæ¤Ë´é¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â......È¿¾Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»Å»ö¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡ÊAnna NAKAGAWA¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
ÆÃµ»¡á±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¡Ë
¼ñÌ£¡á¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹
¡»2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢NHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¤Ç¶ÐÌ³¸å¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡¢¡Ø¤Ò¤à¥Ð¥¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2020¤ÎÃæ·Ñ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¶É¡£4·î¤«¤é¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@nakagawa.anna1022¡Û
