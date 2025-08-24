¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢±©º´´ÖÆ»É×¡¦»³»û¹¨°ì¡¦ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤é¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ²ò¶Ø
¡¡²áµî7ÅÙ¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢9·î9Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ê½é²ó3ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡¿°Ê¸å¡¢Ëè½µ²ÐÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó=¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤Ë½»¤à¡È¼ÂÏ¿ÈÈºáÈÖÁÈ¥Þ¥Ë¥¢¡É¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê±é¡§¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¡Ê±é¡§¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡Ë¤ÎÆÌ±ú¥È¥ê¥ª¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÇËèÅÙ¤Î¤´¤È¤¯È¯À¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¼ç±é¥È¥ê¥ª¤ÎÀ¤Âå¤ä±éµ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¾º²Ú¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤ä¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¤Î²ñÏÃ·à¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏÄÌ»»56 ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Ê¤¦¤Á7¼õ¾Þ¡Ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó4ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤ÎÌÁÍ§¥µ¥º¡Ê±é¡§¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥ó¥Á¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ò¤Ä¤¤¤ËÆÍ¤»ß¤á¡¢º£²ó¤â¸«»ö»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¤¿¤Á¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¥í¥ì¥Ã¥¿¡Ê±é¡§¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¡Ë¤Î·ëº§¼°¤â¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤ÇÌµ»ö¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃæÄí¤ÎÊ®¿å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥É¥¢¥Þ¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ê±é¡§¥Æ¥Ç¥£¡¦¥³¥ë¥«¡Ë¤ÎÊÑ»àÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¡½¡½¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¥É¥¢¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä´ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤äµìÍè¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤Î½»¿Í¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈëÌ©¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¡¢¡ÖÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£µìÍè¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢ÀªÎÏ¤¬ÀÎ¤ÎÃá½ø¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¸½Âå¤Î¿·ÀªÎÏ¤¬ÀÅ¤«¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤â±ýÇ¯¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Ìò¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤
¥í¥ì¥Ã¥¿Ìò¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤ä¥Ï¥ï¡¼¥ÉÌò¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ê¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º·º»öÌò¥À¥ô¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¡¦¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¡¢¥ô¥£¥ó¥¹Ìò¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥«¥¤¥ó¥É¤é¤¬»²²Ã¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥«¥Ê¥ô¥§¥¤¥ë¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¡Ê¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦
¥é¡¼¥Þ¥ó¡Ê¡Ø¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹¤Î¿À¡¹¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê¡Ö007¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Æ¥£¥¢¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¡Ê¡ØÅ·»È¤Î¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¡Ù¡Ë¡¢¥¡¼¥¬¥ó¡á¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¡Ê¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¹¥È¡Ê¡Ø¥Ï¥ó¥Ê¤È¤½¤Î»ÐËå¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¡Ê¡Ø²¶¤é¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á ¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±©º´´ÖÆ»É×¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥ºÌò¡Ë¡¢»³»û¹¨°ì¡Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼Ìò¡Ë¡¢ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ëÌò¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¡£·Ù»¡¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç»ö¸Î»à¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¤¤Á»¦¿Í¤¬Â¿¤¤·úÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÊó¹ð¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤ÏÆÈ¼«¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬»àË´ÅöÆü¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤ÎÌçÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤â¤Þ¤¿°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó=¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤Ë½»¤à¡È¼ÂÏ¿ÈÈºáÈÖÁÈ¥Þ¥Ë¥¢¡É¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê±é¡§¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¡Ê±é¡§¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡Ë¤ÎÆÌ±ú¥È¥ê¥ª¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÇËèÅÙ¤Î¤´¤È¤¯È¯À¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó4ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤ÎÌÁÍ§¥µ¥º¡Ê±é¡§¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥ó¥Á¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ò¤Ä¤¤¤ËÆÍ¤»ß¤á¡¢º£²ó¤â¸«»ö»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¤¿¤Á¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¥í¥ì¥Ã¥¿¡Ê±é¡§¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¡Ë¤Î·ëº§¼°¤â¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤ÇÌµ»ö¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃæÄí¤ÎÊ®¿å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥É¥¢¥Þ¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ê±é¡§¥Æ¥Ç¥£¡¦¥³¥ë¥«¡Ë¤ÎÊÑ»àÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¡½¡½¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥Ù¥ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¥É¥¢¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä´ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤äµìÍè¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤Î½»¿Í¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈëÌ©¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¡¢¡ÖÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£µìÍè¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢ÀªÎÏ¤¬ÀÎ¤ÎÃá½ø¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¸½Âå¤Î¿·ÀªÎÏ¤¬ÀÅ¤«¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤â±ýÇ¯¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Ìò¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤
¥í¥ì¥Ã¥¿Ìò¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤ä¥Ï¥ï¡¼¥ÉÌò¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ê¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º·º»öÌò¥À¥ô¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¡¦¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¡¢¥ô¥£¥ó¥¹Ìò¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥«¥¤¥ó¥É¤é¤¬»²²Ã¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥«¥Ê¥ô¥§¥¤¥ë¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¡Ê¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦
¥é¡¼¥Þ¥ó¡Ê¡Ø¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹¤Î¿À¡¹¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê¡Ö007¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Æ¥£¥¢¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¡Ê¡ØÅ·»È¤Î¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¡Ù¡Ë¡¢¥¡¼¥¬¥ó¡á¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¡Ê¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¹¥È¡Ê¡Ø¥Ï¥ó¥Ê¤È¤½¤Î»ÐËå¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¡Ê¡Ø²¶¤é¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á ¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±©º´´ÖÆ»É×¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥ºÌò¡Ë¡¢»³»û¹¨°ì¡Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼Ìò¡Ë¡¢ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ëÌò¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¡£·Ù»¡¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç»ö¸Î»à¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¤¤Á»¦¿Í¤¬Â¿¤¤·úÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÊó¹ð¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤ÏÆÈ¼«¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬»àË´ÅöÆü¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¥Ë¥¢¤ÎÌçÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤â¤Þ¤¿°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£