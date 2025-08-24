ももいろクローバーＺ・玉井詩織が２４日、都内で行われた２冊同時発売となった写真集「たまゆら」と「しおどき」（ＳＤＰ）の発売記念イベントに登場した。

芸能活動２０周年＆３０歳を記念した写真集。「たまゆら」が１ｓｔ写真集、「しおどき」がストーリー写真集となっており、「２冊同時発売というのはうれしく思います。本当にタイミングですかね。節目のタイミングまでとっておいてよかったです」と喜んだ。

撮影はベトナムで行われ「ベトナムを満喫しながら撮影できた」と振り返った。完成した写真集の自己採点には「１００点」と胸を張り、「自分の写真集が飾ってあるのを見てすごく感慨深くなりました。日頃、応援してくださっている皆さんへのプレゼントのような気持ちで多くの方に届くとうれしいです」と笑顔を見せた。

芸能生活２０周年を迎え印象的なことを問われると、「こんなに長く活動を続けられると思っていなかった。数字の大きさにビックリしている。私の芸能生活のターニングポイントはももクロになった瞬間。振り返った時に一番大きなできごと。結成の時ですね」としみじみ語った。