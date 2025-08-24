ÀÅ²¬½Ð¿È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¤Ë¡ÖÎ©¸õÊä¤Ï¡Ä¡×ËÜ¿´ÌÀ¤«¤¹¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©¸õÊä¤¹¤Ù¤¡×¤È¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¤ËÎ©¸õÊä¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤â³ØÎòº¾¾Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¾¡Ëó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡È°ËÅì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç»ÔÄ¹¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ÔÌ±¤Î¿Í¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¾¡Ëó¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£»ÔÌ±¤Î¿Í¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾¡Ëó¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ±¶É¡¦»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾¡Ëó¤µ¤ó¡£ÂÔË¾ÏÀ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾¡Ëó¤Ï¡ÖºÇ¶á³¹Êâ¤¤¤Æ¤ë¤È¡È»ÔÄ¹Áªµó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¡¢¡ÈÀÅ²¬¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¡¢¤ä¤¿¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é²¿¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Ëó¤Ï¡Ö¡È»ÔÄ¹Áª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËËÍ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤Î°ËÅì»Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡£°ËÅì»Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£´Ñ¸÷¤Ç½á¤¦¤Ï¤º¤Î³¹¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤ÏÊÌ¤ËÀ¯¼£¤â¡¢Ë¡Î§¤â¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤¸¤ã¤¢¡¢°ËÅì»Ô¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ËÅì»Ô¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëVTR¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡£ËÍ¡¢²æ¡¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ð¥Ä°õ¤òºî¤Ã¤ÆÌÀ¸À¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢°ËÅì»Ô¤Î±þ±ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¡¢¼«¸ÊÊÛ¸î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¾¡Ëó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ËÅì»Ô¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È¡×¤ÈºÆÅÙ¸ÀµÚ¡£¾¡Ëó¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡È»ÔÄ¹¤Ë½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È°ËÅì»Ô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆÅÙÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¾¡Ëó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ÂÔË¾ÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£²¹Àô¤È¥°¥ë¥á¤È¤ª½É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ËÅì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤«¼êÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅöÁá¤¯²ò·è¤·¤Æ¡¢°ËÅì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¡¢·¯¤¬°ËÅì»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¡Ëó¤Ï¡ÖËÍ¡¢°é¤Á¸æÅÂ¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¾¡Ëó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¡¢¾¡Ëó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¾¡Ëó¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤À»ÔÄ¹¤À¤«¤é¡£»ÔÄ¹¤ÎºÇ½é¤Î¿´¤ò¤â¤¦1²ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î³¹¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£½ðÌ¾¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©¸õÊä¤¹¤Ù¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¾¡Ëó¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö³¹¤Î¿Í¤¬Ê¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ê½ÉÇñ¤äÂÚºß¤ò¡Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤«¿Í¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èá¤·¤¤ÎÞ¤ò³¹¤Î¿Í¤ËÎ®¤µ¤»¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤âÇ®ÊÛ¡£¡ÖÀ¶¤°ìÉ¼¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
