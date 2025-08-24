JFLから這い上がってマリノスへ！元いわきFWが感じるJ２、J３との違いは？ 11連勝中の難敵相手に“ハッキリ”手応え「気持ちの面でも『上に行く』」
［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム
横浜F・マリノスは８月23日、公式戦11連勝中のFC町田ゼルビアとホームで対戦した。自分たちが中６日に対して、相手は中２日。日程上は圧倒的に有利ながらゴールを奪えず、勝ち切れなかったものの、貴重な勝点１を積み上げ、４か月半ぶりに降格圏を脱出した。
もっとも、今夏にJ２いわきFCから加入した谷村海那にとっては初めての感覚だ。
「勝って降格圏脱出が１番良かったですけど、とりあえずこれはチームで取った勝点１なので、それで抜けられたのは大きいかなと思います」
CFとして特にポストプレーで存在感を放った。ボールの収まりが良く、攻撃のリズムを生み出したなか、自身でも手応えを感じているようだ。
「今日の試合は自分のやることがハッキリできて、ハッキリしたプレーができたかなと思います。起点になったり、間で受けたり、背後を狙ったりするのが今日はハッキリできて良かったです」
岩手県出身でいわき一筋でプレーしていた谷村は、27歳にしてJ１初挑戦。J３、J２との違いを尋ねると、こう答えた。
「１人１人、あんまり無駄がないプレーが多いなって感じます。動きやパスの質が高いので、そういうのを勉強していけたら。これ（今日できたこと）が毎試合できるようにやっていかないといけないし、気持ちの面でも『上に行く』って気持ちでやっていきたいです」
花巻東高校、国士舘大学を卒業後、いわきと共にJFLから這い上がったストライカーは、日本最高峰の舞台で眩い輝きを放てるか。這い上がりのキャリアはまだ続きがある。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
