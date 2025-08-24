ブンデス開幕戦に先発出場のフランクフルト堂安律、地元メディアはどう評価した？「すでに実力を発揮している」
現地８月23日に開催されたブンデスリーガの開幕節で、今夏に堂安律が加入したフランクフルトがホームでブレーメンと対戦。４−１で勝利して、白星スタートを切った。
この一戦に、17日に行なわれたDFBポカールの１回戦・エンガース戦（５−０）で２ゴールの活躍を見せた堂安は、４−２−３−１の右サイドハーフで先発。フランクフルトでのリーグ戦デビューを飾ったなか、１点リードの25分には右サイドでボールを奪取。その流れからジャン＝マテオ・バオヤの追加点が生まれた。
その後も日本人MFは攻守に積極的なプレーを見せて、83分に途中交代するまで躍動。チームの大勝に貢献している。
フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、この一戦に出場した選手たちを評価した記事で、堂安について次のように評している。
「エンガースとのデビュー戦ほどの力強さはなかった。全てが順調だったわけではないが、それでもつねにプレーを続けられる状態にあり、すでに実力を発揮しているようだ」
ゴールやアシストこそなかったものの、存在感を発揮した堂安。30日に行なわれる次節のホッフェンハイム戦では目に見える結果に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
この一戦に、17日に行なわれたDFBポカールの１回戦・エンガース戦（５−０）で２ゴールの活躍を見せた堂安は、４−２−３−１の右サイドハーフで先発。フランクフルトでのリーグ戦デビューを飾ったなか、１点リードの25分には右サイドでボールを奪取。その流れからジャン＝マテオ・バオヤの追加点が生まれた。
フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、この一戦に出場した選手たちを評価した記事で、堂安について次のように評している。
「エンガースとのデビュー戦ほどの力強さはなかった。全てが順調だったわけではないが、それでもつねにプレーを続けられる状態にあり、すでに実力を発揮しているようだ」
ゴールやアシストこそなかったものの、存在感を発揮した堂安。30日に行なわれる次節のホッフェンハイム戦では目に見える結果に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介