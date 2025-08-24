「乃木坂のときより」斎藤ちはる、アメスリタンク姿に称賛の声！ 「めっちゃ美人」「世界一最高です」
元乃木坂46でテレビ朝日アナウンサーの斎藤ちはるさんは8月21日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つアメスリタンク姿を披露しました。
【写真】斎藤ちはる、アメスリタンク姿を披露！
「グッドモーニング以外で見ると余計に好きに」斎藤さんは「気付いたら8月後半ですね…！！ 夏の写真をいくつか」とつづり、7枚の写真を載せています。「#同期 と #本物 の #プルメリア を #耳飾り 風に #大学の友人 達と #川遊び #夏 ですね #まだ #載せたい写真 #たっぷり」とハッシュタグを添え、肩を大胆に露出したアメスリタンク姿や、夏らしい川遊びをする様子などを披露しています。
この投稿にファンからは、「乃木坂のときより成長していますよね！？ 」「世界一最高です」「いつも可愛すぎる」「私服姿めちゃめちゃ可愛い」「グッドモーニング以外で見ると余計に好きに」「めっちゃ美人」との声が寄せられています。
私服では「デニム好き」5月2日には休日を過ごす私服姿を投稿している斎藤さん。フェミニンな雰囲気の衣装が多い斎藤さんですが、「#シンプル な #私服 #の日 #実は #デニム #好き」とハッシュタグを添えています。ファンからは「ちーちゃんのパンツスタイル、普段のスカートと違う良さが出て、めちゃくちゃ良い」「格好いい」「パンツスタイルも笑顔も素敵可愛い」「天才可愛すぎ！」「私服姿美しい」と称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
