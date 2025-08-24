

『映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね』

『映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね』が、11月14日より全国の映画館での上映が決定した。8月23日と24日に行われたさいたまスーパーアリーナでのコンサートの模様を、複数のカメラで多方向より撮影し、オリジナル編集をした映画館でしか見られない特別な映像となっている。

【動画】『映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね』特報映像

65周年を迎えるNHKの幼児向け教育エンターテインメント番組「おかあさんといっしょ」。この人気番組に端を発し、キャストやキャラクターたちが総出演する夏の一大イベント「おかあさんといっしょスペシャルステージ」が今年も開催される。2025年のタイトルは「おかあさんといっしょスペシャルステージ2025 なないろのはね」。 今年のテーマはチャレンジ！。無限の可能性を持つ子どもたちが、様々な挑戦をしながら、未来に向かって自由に、自分らしく羽ばたいていって欲しい、そんな願いが込められている。

スペシャルステージ初の開催から18回目を迎える今年、このステージを11月14日より3面ライブスクリーンと全国の映画館で上映することが決定した。

映画上映タイトルは「映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね」。3面ライブスクリーンでの幼児向けのコンテンツ上映は、本作が初となる。

8月23日、24日にさいたまスーパーアリーナで、8月30日、31日に大阪城ホールで開催される今年のスペシャルステージ。「おかあさんといっしょ」に出演する花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、佐久本和夢の4人のメンバー、そして人気キャラクター「ファンターネ！」の出演はもちろん、昨年に続き「おとうさんといっしょ」のシュッシュとポッポや、ゆめ、まさともも共演。更に今年は懐かしの「ぐ〜チョコランタン」の仲間たちもかけつけて、「からだ☆ダンダン」や「ぼよよん行進曲」をはじめとした歌やダンスでステージを盛り上げる。

今回、映画館での上映にあたっては、さいたまスーパーアリーナでのコンサートの模様を、複数のカメラで多方向より撮影し、オリジナル編集をした映画館でしか見られない特別な映像を制作。イベント会場では360度観客に囲まれたセンターステージで来場者を巻き込みながら歌やダンスが繰り広げられるが、映画館ではすべての席が特等席。全国の映画館での通常上映はもちろんのこと、1面が約300インチ強の大画面を正面、左右の3面配置した3面ライブスクリーンでは特に、舞台が目の前にあるかのような圧倒的な臨場感で楽しめる。

また映画館への入場者特典として、「ばりんばりん☆タンバリン」のプレゼント（数量限定。なくなり次第終了）も決定。タンバリンのイラストには人気イラストレーターの駒崎友海さんが「おかあさんといっしょ」のメンバーたちの似顔絵を描いた。●花田ゆういちろう（歌のお兄さん）コメント

毎年恒例の「おかあさんといっしょスペシャルステージ」がなんと今年は映画館でも上映されちゃいます！！！歌って踊って走って飛んで？！映画館ではお兄さんお姉さんの汗や涙もよーく見えちゃうかも！恥ずかしい！！みんなも一緒に歌って踊ってタンバリンも叩いて楽しんでね。普段の「おかあさんといっしょ」とはひと味もふた味も違うおかあさんといっしょスペシャルステージ！酷暑に負けない激アツのステージを映画館でお楽しみください！！！●ながたまや（歌のお姉さん）コメント

劇場版として初めて映画館で上映されること、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。音楽の楽しさ、子どもたちの笑顔、会場の一体感がスクリーンいっぱいに広がります！映画館のみんなにも届くくらい、おもいっきり、心を込めて歌います。みんな、楽しみにしていてね！●秋元杏月（体操のお姉さん）コメント

今年のスペシャルステージのテーマが「チャレンジ」ということで、私たち、色々なことにチャレンジしています！映画館が少し怖いな…というお友だちもコンサートに遊びに行く気持ちで楽しんで参加してもらえたら素敵な"チャレンジ"になるのでは！3面ライブスクリーンというまるで会場にいる気分を味わえるシアターもあるので、会場に来られなかったお友だちや来てくれたけどもう一度見たい！と思ってくれるお友だちに映画館で楽しんでもらえたらとても嬉しいです。一緒に体操しようね！●佐久本和夢（体操のお兄さん）コメント

まずは映画館のスクリーンに自分が映ることが本当に嬉しいです！今年のスペシャルステージはお兄さんお姉さん、キャラクターたちが色々な挑戦をします！映画館でも沢山応援してね。3面ライブスクリーンは、スペシャルステージで繰り広げられる名場面がいっぺんに見られるらしいよ！！！！お兄さんも楽しみ！スペシャルステージに来られたお友だちも、来られなかったお友だちも一緒に遊ぼう！！●近藤浩正（プロデューサー）コメント

おかあさんといっしょスペシャルステージは、「おかあさんといっしょ」が送り出す最大規模のイベントです。キャストたちの全力のステージを、1万人を越えるお客様といっしょに楽しむ特別な空間・時間がそこにはあります。ただ、会場には限りがあり、希望するすべての方にこの感動をお伝えできないもどかしさがありました。今回、映画館での上映により、より多くの方にお楽しみいただけることを、制作チームとしてとてもうれしく思います。映画館の大スクリーンと音響の整った空間で、ライブ会場さながらの臨場感を体験して欲しいです！さらに、今回、子ども幼児向けコンテンツとしては初めての３面ライブスクリーン上映にも挑戦します。会場でも味わえない「新しい」臨場感がそこにはあるかも！？イベントに参加された方も、参加出来なかった方も親子で楽しめる映画館イベントとして是非、来場いただけるとうれしいです！！