¡¡£¸·î£²£´Æü¤ÎÃæµþ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£µÆ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¥½¥é¡¼¥í¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦²ÃÆ£¸øÂÀ±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£²Ê¬£µÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Á¡¢Á°È¾£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤Ï£±Ê¬£·ÉÃ£²¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡££±ÅÙ¤Ï¸åÂ³¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥à¥Á¤¬Æþ¤ë¤ÈºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤ÏÀÚ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤«¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤â»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈµµÅÄ²¹¿´µ³¼ê¡£¡Ö¼ÂÀï¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¿´Â¡¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ÃÆ£¸øÄ´¶µ»Õ¡£¶á¿Æ¤Ë»©·î¾Þ¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ¤¬¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤Ç¤Î³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¡£