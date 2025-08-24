ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È¤É¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ÎÈë·í¡ÖÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬È©¤Ë½Ð¤ë¡×20ºÐ¤«¤éÈþ°Õ¼±¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡Ö25¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¡Ö20¡×°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¡ÖÊÝ¼¾¤ä»ç³°ÀþÂÐºö¡¢Æü¡¹¤Î¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬È©¤Ë½Ð¤ë¡£20ºÐ¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÈþ°Õ¼±¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÈäÏª¡£»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤ÆÊÝ¼¾¤òÅ°Äì¡£¡ÖÊÝ¼¾¤ÈÈ©¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£´é¤Ä¤¤â°ã¤¦¤·¡¢»÷¹ç¤¦Éþ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÆâÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡29Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉÍÊÕ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åß¤â´¨¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ¨Àá¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¥í¥±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£