YOSHIKIスタッフ「重要なお知らせ」「負傷いたしました」公演中ファンの接触行為で…報告・呼びかけ
X JAPANのYOSHIKIのスタッフ公式Xが24日に更新され、「重要なお知らせ」が掲載された。
【写真】YOSHIKIスタッフ「重要なお知らせ」「負傷いたしました」
「昨夜の夜公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました。現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております」と説明。
続けて「この10公演は、3度目の首の手術を経て行う復活の公演でもあります。残り7公演を無事に乗り越えられるよう、YOSHIKI本人へ接触される機会がある際は優しくお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
英文でも同様に知らせた。YOSHIKIも自身のXでこの投稿をリポストした。
