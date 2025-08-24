サンキューマート×サンリオ「ティールーム」限定雑貨が390円で登場

「Be Smile, Be Kawaii」をコンセプトに、かわいい推しグッズがALL390円（税込429円）で手に入るサンキューマートに、サンリオキャラクターズの限定シリーズが仲間入りします。今回のテーマは「ティールーム」。落ち着いたパステルカラーと繊細なアートで仕上げた大人かわいい雑貨が全23アイテム登場。公式オンラインショップでの先行予約もスタートします。

サンキューマート×サンリオ「ティールーム」限定登場

今回の限定シリーズは、人気のサンリオキャラクターたちをティーセットに見立てた大人かわいいデザイン。全23アイテムが390円（税込429円）で揃います。

落ち着いたパステルカラーが基調で、毎日を癒す雑貨がずらり。ヘアブラシやハンドクリームセットなど毎日のケアに使えるアイテムから、通勤通学に役立つパスケースや収納力抜群の箱型ポーチまで幅広く展開。

さらにセルフネイルを華やかに仕上げるネイルパーツシールや、やさしいカラーの巾着もラインナップしています。

全23アイテムの価格とラインナップ

箱型ポーチ／390円（税込429円）：マチ付きでコスメや小物の収納に便利。

パスケース／390円（税込429円）：パステルカラーで通勤・通学バッグにも馴染む。

ネイルパーツシール／390円（税込429円）：ティールームテーマの上品デザイン。

巾着（M）／390円（税込429円）：小物整理に便利でやさしいカラーが魅力。

すべて390円（税込429円）という手軽さで揃う今回のシリーズ。実用性とかわいさを兼ね備えたラインナップは、日常使いにもプレゼントにもぴったりです。

そのほか、ヘアブラシやハンドクリームセットなど毎日を支える全23アイテムが登場します。

オンライン予約と店頭販売スケジュール

公式オンラインショップでは8月19日（火）12時より先行予約を受付。数量限定のため、上限に達し次第終了となります。

店舗では9月中旬から順次販売開始予定。入荷日は店舗やアイテムごとに異なるため、最新情報は各店舗のXをチェックしてください。

全商品が手頃な価格で手に入るこの機会、推しキャラのアイテムを見逃さないで。

ティータイム気分を日常にプラス♡

サンキューマートに登場するサンリオ「ティールーム」シリーズは、大人かわいい世界観を楽しめる限定アイテムが勢揃い。

すべて390円（税込429円）で手に入るから、気軽に推し活や自分へのご褒美にもぴったりです。お気に入りのキャラクターと過ごすひとときが、毎日をもっと癒しと笑顔で満たしてくれそうです♪