◆明治安田生命J1リーグ第27節 福岡0―0清水（23日・ベスト電器スタジアム）

J1アビスパ福岡の元スイス代表、ナッシム・ベンカリファ（33）が4月2日の新潟戦以来、約4カ月半ぶりのスタメンで存在感を見せた。

1トップに入ると、巧みなポジショニングやキープ力で攻撃を活性化させた。前半22分、紺野和也の後方からのパスを収めると、前線に走った見木友哉へパス。見木の折り返しは相手守備にブロックされたが、ゴール前での脅威となった。後半にはミドルシュートを狙ったが、枠の外へ。スコアレスドローに終わり、「攻撃の部分でストレスがかかったと思う部分がある。いい試合ができたので、勝ち点3が取れず残念」と振り返った。

コンディション不良で約3カ月間離脱し、7月16日の天皇杯3回戦・北九州戦で実戦復帰した。今回は復帰後最長の61分間プレーし、「自分のパフォーマンスも上がっている。強みとするコンビネーションや周囲との連係がうまくできた。パフォーマンスという点では、自分では満足いっている」と手応えを口にした。

一方で、勝利に向けて「もう少しリスクをかけてもいい部分もあったかなと思う。その他にもボールが進んだ段階で、もう少し速いペースでボールを回せたのではないか、と一つ思った。中盤からのパスが少し遅くなった部分もあったと思うので、あとはそういったタイミングを逃さないということがキーになる」と課題を挙げた。得点力向上を目指すチームにベンカリファの力は欠かせない。（伊藤瀬里加）