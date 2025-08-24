『気 』を補う食材で元気をつけましょう


【二十四節気の薬膳カレー】残暑が続くこの時期に。夏バテのからだに優しい「立秋」のカレー

昔から「季節の変わり目は体調を崩しやすい」と言われますが、猛暑に豪雨と天候が不安定な近年は、からだの不調を感じている人が多いのではないでしょうか。

そんな人におすすめしたいのが、食べてからだを整える食養生「二十四節気スパイスカレー」。二十四節気（にじゅうしせっき）とは、春夏秋冬をさらに6つに分けて、1年を二十四等分した季節のこと。料理研究家のヤミーさんと漢方養生指導士・石井りかさんが、薬膳漢方の知識をもとに研究した季節のカレーを提案してくれます。

使うのは市販のカレー粉や身近な食材がほとんど。手軽に作れる薬膳カレーで、おいしく体をいたわる食養生を始めませんか？

※本記事はヤミー、石井りか著の書籍『季節の食材とスパイスでからだを整える 二十四節気スパイスカレー』から一部抜粋・編集しました。

■二十四節気名：秋分（しゅうぶん／9月23日頃〜）

立秋からはじまった秋の中間点で、春分と同じく太陽が真東から出て真西に入り、昼と夜の長さがほぼ同じになります。実際にはまだ残暑が続くことが多い時期です。

秋はエネルギーが低下しやすく、とくに気力が不足し疲れやすくなることがあります。『気』を補う食材で元気をつけましょう。また、からだを温かくして過ごしましょう。

■きのこキーマ　（所要時間：20分）

細かくきざんだきのこをひき肉と炒めてキーマカレーに！きのことトマト、肉のうまみが凝縮した秋にぴったりの一品。

材料（2人分）

しいたけ…2個

しめじ…1パック

合いびき肉…100g

油…大さじ1

たまねぎ（みじん切り）…1/2個分

にんにく（みじん切り）…1かけ分

しょうが（みじん切り）…1かけ分

トマト水煮缶（カット）…1/2缶（200g）

カレー粉…小さじ2

塩…小さじ1/2

水…1/2カップ

ガラムマサラ…小さじ1/2

つくりかた

1.しいたけとしめじはそれぞれみじん切りにする。

2.フライパンに油を入れて中火にかけ、たまねぎを少し色づくまで炒めたら、にんにく、しょうがを加えて炒め合わせる。香りが立ってきたらトマトの水煮を加える。水分がとんだらカレー粉と塩を加えて炒め合わせる。

3.2に合いびき肉を加えて火が通るまで炒めたら、1のしいたけとしめじを加えて炒め合わせ、分量の水を加える。煮立ってきたら、フタをして弱火で5分ほど煮る。仕上げにガラムマサラを加えて混ぜる。

■このレシピを参考にするときは

・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1カップは200ml、1合は180mlです。

・「 つくりかた」の加熱時間、火加減、調理時間は目安です。

・「油」は、こめ油を使用しています。お好みの油をお使いください。

