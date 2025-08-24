¶¶ËÜÍüºÚ¤é¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ösharbet¡×10¼þÇ¯·Þ¤¨ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¡ÂæÏÑ¥é¥¤¥ÖÀ®¸ù¤Ç¼«¿®¤â
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê31¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ò¤«¤ë¡Ê32¡Ë²ÏÏ©Í³´õ»Ò¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ösharbet¡×¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡ÖDeparture¡×¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡4·îÃæ½Ü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î°ìºý¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥±¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤â¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÄ»³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¤10¼þÇ¯¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¡£3¿Í¤Ï¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÂæÏÑ¤Ç½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤é¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£