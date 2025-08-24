¥É·³»Ø´ø´±¡¡LA°ÜÅ¾¸å½éµÏ¿ÅªÉÏÂÇ¤ÎÂÇÀþ¤Ë¥À¥á½Ð¤·Ï¢È¯¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ìÆÉ¤ó¤Ç½¤Àµ¡×¡ÖÂç¿¶¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ï¥À¥á¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½5¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ10Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç8·î¤Î½Ð¾ì¤·¤¿19»î¹ç¤ÇÁ´¤Æ½ÐÎÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÇÏ¢Â³½ÐÎÝ¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥½¥ó¥¸¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È¥Í¥¹¥È¥ë¡¦¥³¥ë¥Æ¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÂÐÀï¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Ï¢Â³¤·¤¿»î¹ç¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1958Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡×¤È¾Ò²ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥á¥«¥Ë¥¯¥¹±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡£¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢Ç´¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤Á¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤ÊÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÌë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÀï¤¤¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡¢½ÐÎÝ¤¹¤ë¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï8·î¤Î½ª¤ï¤ê¡£¥¹¥¤¥ó¥°Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¸«±É¤¨¤Ï°¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2ÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£É¬»à¤Çµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥Á¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ÏºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤â¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ·â¿Ø¤Ë½¤Àµ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êº¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¤Î³°³ÑÃæ¿´¤Î¹¶¤á¤ËÂÐ¤·¤ÆµÕ¤é¤ï¤º¤ËÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£ºòÆü¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ë¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¥í¥ì¥¢¥Î¤â¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ËµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹©É×¤¬É¬Í×¤À¡£Åê¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¿¶¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¥À¥á¡£Ã»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´°÷¤ÇÅ°Äì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ä¥¹¥¤¥ó¥°Ä´À°¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇÀþ¤ËÂç¿¶¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¤«¼ºË¾¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼ºË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¤À¤Í¡£¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¡£Åê¼ê¿Ø¤â¼éÈ÷¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡£¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌë¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂÇ·â¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£