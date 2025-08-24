ÍÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤ÉÈ¯À¸¤Î°°³Ù¡¦ÃÏ¹öÃ«¤ÇÊÑ»àÂÎÈ¯¸«¡Ä¼ÐÌÌ¤Ë²£¸þ¤¤ÇÅÝ¤ì°äÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉåÇÔ¤¬¿Ê¤à
°°ÀîÅì·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯8·î24Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¤Î°°³Ù¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤ÎÊÑ»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î22Æü¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÅÐ»³µÒ¤«¤é·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¸á¸å7»þ¤¹¤®¤Ë»³³Ùµß½õÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤Ç¡¢°ìÉô¤¬ÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤ËÃå°á¤Ï¤¢¤ê¡¢¥¹¥Îー¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤Ê¤É¤Î½ê»ýÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï°°³Ù¤ÎÃÏ¹öÃ«¤Ç¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤ÏÃÏ¹öÃ«¤Î¼ÐÌÌ¤Ë²£¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£