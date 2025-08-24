·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ 76ºÐ¤Î½÷À»àË´¡¡¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤« ¶½ÉôÄ®
¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Î¶½ÉôÄ®¤Ç¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶½ÉôÄ®±§ÄÅ¤Î¹ñÆ»239¹æ¤Ç¤¹¡£
23Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢¹ñÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´Ï¤´ÖÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¦²ºêµ×»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²ºê¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£