·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ 76ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´ ¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤« ËÌ³¤Æ»¶½ÉôÄ®

¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Î¶½ÉôÄ®¤Ç¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

±¿Å¾¼ê¤Î½÷À­¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶½ÉôÄ®±§ÄÅ¤Î¹ñÆ»239¹æ¤Ç¤¹¡£

23Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢¹ñÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾¶½ÉôÂ¼Êý¸þ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´Ï¤´ÖÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¦²­ºêµ×»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²­ºê¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£