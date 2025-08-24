¡ÖÂçÊÑ´ò¤·¤¤·èÄê¡×È÷ÃßÊÆÈÎÇä´ü´Ö¤ò9·î±äÄ¹¤â¡ÄÇØ·Ê¤Ë¡È°ú¤ÅÏ¤·¡É¤ÎÃÙ¤ì¡¡¿·ÊÆ¹âÆ¤ÇÂ³¤¯¥³¥á²Á³Ê¤ÎÆó¶Ë²½¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ø¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÂçÎÌÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö½é¤Î»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤¿¤Î¤«¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡ÛÈ÷ÃßÊÆ¤Ç»Ô¾ì¤ò¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÍ²¼¤²¸ú²Ì¡×¤Ï¡©
È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â ±äÄ¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È°ú¤ÅÏ¤·¡É¤ÎÃÙ¤ì
22Æü¡¢¥³¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂç¼ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È...
Ãæ⻄ÍªÍý¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¤Î¶á¤¯¤Ë¤ªÊÆ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎÙ¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
5¥¥í1980±ß¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£6·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È÷ÃßÊÆ¤Î¹ØÆþµÒ
¡Ö¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡Ë2²óÌÜ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ê¹ØÆþ¤Ï¡Ëº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢²È·×¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×
¤½¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö8·îËö¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬...
¥³¥¹¥â¥¹ÌôÉÊ ¿¹æÆ°ìÏº ¾åµé¥¨¥ê¥¢⻑
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤â¡Ø9·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤·èÄê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
20Æü¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤Î±ä⻑¤òÈ¯É½¡£9·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï...
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö°ú¤ÅÏ¤·¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¡Ë¤¬10Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¤·¤¿¿ôÎÌ¤òÌóÂ«ÄÌ¤êÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¡×
¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç2Ëü¥È¥ó¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬...
¿¹ ¾åµé¥¨¥ê¥¢⻑
¡Ö2Ëü¥È¥ó¤ò8·îËö¤Þ¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ30¡óÄøÅÙ¤ÎÆþ²Ù¤Ç¤¹¡×
¾®ÀôÂç¿Ã¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿È÷ÃßÊÆÊü½Ð¡£¤Ê¤¼¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·ÊÆ¤Î¡ÖÃÍ²¼¤²¸ú²Ì¡×¤â¤Ê¤¯¡Ä ¡ÈÆó¶Ë²½¡É¥³¥á²Á³Ê¤Î½Ð¸ý¤Ï
8·îËö¤Ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ª¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ÀÌóºÑ¤ß¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë10Ëü¥È¥ó¤¬¤¤¤Þ¤À½Ð²Ù¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÙ¤ì¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢3¡¢4Ç¯Á°¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¸Å¤¤È÷ÃßÊÆ¤ÎÉÊ¼Á³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¶âÌÖ¤Ë¸¼ÊÆ¤òÄÌ¤¹ºî¶È¡£¥«¥Ó¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥³¥á¤Ê¤É¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤ò±ä⻑¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÀ¿å¾Ê¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¡Ö8·îËö¡×¤¬´ü¸Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö½é¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¡Ê¥³¥á¤ò¡Ë¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¥³¥á¤ò°î¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢½©¤«¤é½Ð²ó¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö8·îËö¡×¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿º£¡¢¸½¾õ¤Î²Á³Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È...
»³µÆÊÆ¹òÅ¹ ±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬¡ÊÎáÏÂ¡Ë7Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¡£µîÇ¯¤è¤ê¤Ï·ë¹½¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
µîÇ¯¤è¤ê1200±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢5¥¥í¤Ç5000±ß¤ËÇ÷¤ëÌÃÊÁ¤â¡£¿·ÊÆ¤ò´Þ¤àÌÃÊÁÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢4239±ß¤È¹â»ß¤Þ¤ê¡Ê8·î4Æü¡Á8·î10Æü¡Ë¡£È÷ÃßÊÆ¤Ç»Ô¾ì¤ò¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÍ²¼¤²¸ú²Ì¡×¤Ï¡¢¤ß¤Æ¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¦À¯ºöÅ¾´¹¡£¾®ÀôÂç¿Ã¤Î»×ÏÇ¤Ï³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àô ÇÀ¿åÁê
¡Ö¤â¤È¤â¤È8·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ø¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆ¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¡Ê°ú¤¶â¡Ë¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
È÷ÃßÊÆ¤ÈÌÃÊÁÊÆ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁªÂò»è¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿·Á¡£
È÷ÃßÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡ËÃÍÃÊ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤·¡¢¡ÊÈÎÇä¡Ë´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤¢¤ì¤ÐÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþÍ½Äê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¼¡¤Ï¿·ÊÆ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥á¤ª¤¤¤·¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
²Á³Ê¤¬Æó¶Ë²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¯È÷ÃßÊÆ¡£¥³¥áÁûÆ°¤Ë½Ð¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£