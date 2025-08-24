「顔小さすぎ！」「脚長っ！」 カジサックの美人娘15歳、全身ショットが「スタイル抜群」 頭身に衝撃
人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、24日までにインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】カジサックの美人娘が「スタイル抜群」 ユニクロモデル姿も（9枚）
連日、SNSでは自身の姿を投稿し「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている叶渚。ユニクロキッズのモデル姿も話題に。
今回は「あげ忘れていた全身写真たち #ミスセブンティーン2025」とつづり、夏らしい爽やかなコーデでの全身ショットを公開。抜群のスタイルが際立つ姿にファンからは「まじで顔小さすぎる8頭身くらいあるんじゃない!?」「脚長っ！」などの声が集まった。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月にはYouTubeで女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。以後、活躍の幅を広げている。
引用：「梶原叶渚」インスタグラム（@kanna_mame）
