◆米大リーグ エンゼルス１―１２カブス（２３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・エンゼルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。５打数１安打で打率２割４分３厘に下がり、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は・８００を切って・７９７となった。

６回２死で迎えた第４打席では二塁への当たりで全力疾走。一度はアウトと判定されたが、チャレンジでセーフに覆った。内野安打で３試合ぶりのヒットを記録。だが、１１点リードの８回１死の第５打席では大量ビハインドのためメジャー初登板となった野手のペラザの投じた４１マイル（約６６キロ）のスローボールで中飛に倒れた。

前日２２日（同２３日）の同戦では３回の左犠飛で７試合ぶりの打点を挙げ、自身が持つ日本人右打者最多打点を８７に更新。しかし、この日で出場１６試合ノーアーチとなり、今月１８日に誕生日を迎えてから待望の３１歳１号はまたしてもお預けとなった。

チームはタッカーが３回に２０号２ラン、６回に２１号３ランを放つなど２発５打点の大暴れ。７回までに１２得点を奪って大勝したが、鈴木は存在感を示すことはできなかった。今季は前半戦だけで自己最多を更新する２５本塁打、７７打点をマークしたが、オールスターブレイクを挟んで後半戦から勢いが止まっている。