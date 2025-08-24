◆米大リーグ パドレス５―１ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが、同率首位で並んでいたパドレスとの首位攻防戦に敗れ、８月１３日以来１０日ぶりに２位に転落した。宿敵に痛恨の連敗。２安打１得点とつながらずに沈黙した打線に対し、ロバーツ監督は「決して失望ではありませんが、驚きの方が強い。今必要なのは、大事な試合を経験してきた選手たちが『どうやってチームを助けるか』という意識を持つこと」と、奮起を促した。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は、２試合連続無安打となる「４の０」に終わり、８月２０試合目にして連続試合出塁も「１９」で途切れた。

チームは先発グラスノーが、両軍無得点の４回、２四球と安打などで１死満塁となると、ロレアノに右前への２点適時打を浴びて先取点を許すと、１死一、三塁ではクロネンワースに左犠飛を許して３点を先取された。

相手先発は変則左腕コルテス。初回先頭の１打席目は外角低めのスイーパーにおよがされて、空振り三振。両軍無得点で迎えた４回先頭の２打席目は右直。３点を追う６回２死一塁で迎えた３打席目はフェンス際まで運ぶ特大センターフライに倒れた。打線は６回１死まで完全投球されていたが、８番ロハスが待望の右前打でチーム安打が飛び出した。大谷は、９回１死で迎えた４打席目は右飛に倒れた。

３点を追う８回には１死から、前夜にメジャー初本塁打を放った新人フリーランドが２戦連発となる右翼ソロを放ち、完封を阻止した。だが、その裏には３番手左腕ロブレスキーがボガーツに２点適時二塁打を浴び、１―５と引き離された。

８月１３日以来、１０日ぶりに首位の座を譲った。指揮官は「チームミーティングを開くようなことではない。全員が必要としているわけではないから。選手たちは以前にもやってきた。だから思い出させるだけ。本来の自分たちに戻り、小さなことを積み重ね、必死に点を取りにいく。その気持ちは必ず形になる」と期待を込めた。