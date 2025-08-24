宇宙ビジネスの始め方。人工衛星が買えるECサイト、宇宙保険もあるよ
宇宙ビジネスが盛り上がっているのは肌感でわかるけれど、興味を持ったところで、どうやって参入すれば良いのでしょう？
宇宙に注目している企業や研究機関に入るのが良いのかな。みんなはどうやって宇宙ビジネスとの繋がりを作り、どうやってプロジェクトを進めているんだろう？
宇宙ビジネスの祭典SPEXAには、そんな疑問に答えるヒントがたくさんありましたよ。
宇宙に興味を持ちたいなら「宇宙会」
宇宙に興味があるけれど、その興味をどうやってビジネスに繋げれば良いのかわからないなら、ElevationSpaceが運営する「宇宙会」に参加してみると良いかも。
東京と名古屋で開催される異業種交流の社会人サークルで、宇宙産業に参入していなくても宇宙や宇宙ビジネスに興味があれば参加できますよ。
宇宙技術の開発サポートは「国立天文台スペースイノベーションセンター」
国立天文台は、すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡、太陽観測衛星「ひので」などの開発で培った技術力や人材、設備を提供することで宇宙ビジネスに参入したい企業をサポートしてくれるそう。
このサービスは、ローンチしたばかり。「ぜひ相談に来てほしいです」との言葉に、（ギズでも何かできないのかな…）なんて考えちゃいました。
ガチの専門家が、開発の悩みに寄り添ってくれたり、共同研究もしてくれるみたい。担当の方は「気軽に相談してください」っておしゃってました。
なんだか、夢が広がります。
宇宙ビジネスマッチング事業
茨城県では、宇宙に関する技術ニーズをマッチングする事業があります。
宇宙ビジネスに取り組む上での技術的ニーズや課題を相談したら、最適解を提案してくれるんですって。
宇宙ビジネス関連の取材をしていて感じるのが、技術と潜在的なビジネスのマッチングの難しさ。だからこそ、つなげるために一生懸命な人たちがたくさんいるんですよね。
宇宙産業で使うアイテムは専用ECでゲット
「KosMos」は、金森藤平商事株式会社という400余年の歴史を持つ産業素材の専門商社が作った宇宙産業に特化したECサイト。
製品カテゴリには、なんと「人工衛星」から「コントロールルーム」、「素材」などが揃っています。このECサイトですべてが揃うわけではありませんが、宇宙ビジネスが盛り上がれば需要も高まり、品揃えも豊富になるかも。
それに何より、こういう形での宇宙ビジネス参入方法もあるのだとわかって面白いです。
宇宙ビジネスに欠かせない「宇宙保険」
ロケットを打ち上げたり、人工衛星を宇宙に送りたいと思っているなら加入必須なのが保険です。三井住友海上火災保険株式会社は、そんな「宇宙保険」を売っていました。
組み立てから射場までの輸送、設置や打ち上げリスクなど、あらゆるリスクに対しての備えになるそう。
宇宙でうまく運用できていたとしても、人工衛星の寿命に対しての保険や、第三者への賠償責任に対する損害補償なんかもあります。
この他にも、打ち上げから月面着陸までの「月保険」や「宇宙旅行保険」なんかも用意されているんですって。
「宇宙ビジネス」って、なんだかすごく難しくて敷居が高い気がします。しかし、だからこそ、敷居を低くするアプローチが多いし、なにより今現在、宇宙ビジネスに関わっている人たちは仲間が欲しくて仕方がないから、扉ががっつり開かれているんです。
「知ってほしい」「協力したい」は出会った人たちの共通認識でしたよ。私も、自分にできる範囲で宇宙を楽しみたいと思いました。
