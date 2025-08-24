ÍûÂçÅýÎÎ¡¢µÄÏ¢²ñÄ¹¤Î¿û»á¤ÈÌÌ²ñ¡¡Æü´Ú¡¢·ÐºÑ¤äÊ¸²½¸òÎ®³ÈÂç¤Ç°ìÃ×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤é¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢·ÐºÑ¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¿û»á¤ÏË¬ÆüµÒÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö´Ñ¸÷¤Ê¤ÉÁð¤Îº¬¸òÎ®¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿µÄÏ¢´´»öÄ¹¤ÎÄ¹Åç¾¼µ×¼óÁêÊäº´´±¤¬µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ò½ä¤ëÆü´Ú¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ÎÏ¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¿û»á¤Ï¡¢Æü´ÚµÄÏ¢¤È´Ú¹ñÂ¦¤Î´ÚÆüµÄÏ¢¤Ë¤è¤ë¹çÆ±Áí²ñ¤¬11·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÍû»á¤Ø¤ÎÌÌ²ñ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åç»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£