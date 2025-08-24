¡Ö¤³¤Î´éÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´é¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä´é¤¬¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¼ÂÎÏ¶¦¤ËºÇ¶¯¤ÎÎý½¬À¸¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¿³ºº°÷¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡Ä¡×´¿À¼ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤º
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤Î´éÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥Ó¥¸¥å¥¢ºÇ¶¯Îý½¬À¸¤Î´éÌÌ¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¸¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¡×¡ÖÀÖÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÍò
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£1°Ì¤Î¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ölike JENNIE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ölike JENNIE¡×¥Á¡¼¥à¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏÀÖ¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¤â¾¯¤·¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤ò»Ü¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£Èà¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡Ä¡×¤È¸«¹û¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö´é¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä´é¤¬¡×¡Ö¤³¤Î´éÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¡×¡ÖÀÖÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë