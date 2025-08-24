67ºÐ¡¦¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ö»ÐÄï¡×´é½Ð¤·½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ÐÄï¡×½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤Î»ÐÄï¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¡¢¼¡ÃË¡Ê²¶¡ËÁ´°÷¹âÎð¼Ô¡×
¡¡¡Ö»ÐÄï¤Ç¤¹¡£¡£¡£4Ç¯Á° Ä¹ÃË¤Î·»µ®¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ4¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º¸¤«¤éÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¡¢¼¡ÃË¡Ê²¶¡ËÁ´°÷¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¤¤¤Ä¤â»Ð¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö°Õ³°¤Ë¤âÈþ½÷¡¢ÈþÃË¤Î»ÐÄï¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«!?¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ÁÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
