妊活中は、子どもに関する話題に敏感に反応してしまうと思います。もし身近な人物が、「子どもはまだ？」「子作りしてる？」などの無神経なことを言う人だったら、距離を置きたくなりますよね。今回は、妊活中に義母に言われた衝撃的な言葉をご紹介いたします。

「いい加減待ちくたびれるわよ」

「夫と妊活を頑張っているけど、なかなか子どもを授かることができず悩んでいたときのことです。ある日、義実家に行くと義母が『子どもができた知らせかしら？』と無神経なことを言ってきてイラッ……。しかしその後も義母の嫌味は止まらず『だってもう1年以上も子どもができないじゃない』『いい加減待ちくたびれるわよ』と言われ、怒りを通り越して悲しくなり号泣してしまいました。夫はフォローしてくれたけど、義母は悪びれる様子もなく、それがまた腹立たしくて。もう義実家には立ち寄りたくないし、義母には二度と会いたくありません」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ ここまでデリカシーのない人っているんですね……。しかも妊活をしている人に対して言う言葉ではありません。今後子どもを授かるときがきても、義母には会わせなくていいと思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。