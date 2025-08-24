矢吹奈子、美肩際立つドレス姿披露 指原莉乃との2ショットも「さしなこ尊い」「息を呑む美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/24】元HKT48で女優の矢吹奈子が25日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】矢吹奈子、ほっそり美肩披露
同日にファンイベント『NAKO YABUKI FANMEETING Vol.5』を開催した矢吹。投稿では「今回もファンの皆さんとお話ししたり、ゲームしたり、楽しい時間をありがとうございました！」と振り返り、2種類のドレス姿披露。フレア素材のドレスや花がらの可愛らしいオフショルダードレスからは美しい肩ラインをのぞかせていた。
また「ゲストには、さしこちゃんが来てくれました！」と、同じくHKT48出身で、矢吹が加入前からファンであることを公言している指原莉乃がゲスト出演したことも2ショットを添えて報告。投稿では「お見送りのときに、『また明日から頑張れる！』って伝えてくださった方が何人もいらしたのですが、ファンミをするたびに私もファンの皆さんから元気をもらえるし、皆さんが私の頑張る力になってるんだと感じます」とファンへの感謝を丁寧に記していた。
この投稿にファンからは「さしなこ尊い」「美しすぎる」「肩のライン綺麗すぎ」「息を呑む美しさ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
