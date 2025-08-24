±é·à¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¾å³¤¸ø±é¡¡ÃÓÅÄÏÂ¼ù¤¬µÙ±é¡Ö°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¡×2ÆüÏ¢Â³¤Ç°ìÉôÂåÌò¤Ç¾å±é
¡¡¸Å´Ü½Õ°ì»á¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿±é·à¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¤¬24Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ß·Â¼ÂçÃÏÌò¡¦ÃÓÅÄÏÂ¼ù¡Ê28¡Ë¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢23Æü¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Î2¸ø±é¤ò°ìÉô±é½Ð¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï23Æü¡¢¡Öß·Â¼ÂçÃÏÌò¡¡ÃÓÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀ½ºî°Ñ°÷²ñµÚ¤Ó¼çºÅ¼Ò¤Ë¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢¾å³¤¸ø±é¡Ê8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¸ø±é/19:30¸ø±é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î»°¸¶ÂçÏÂ¤µ¤ó¤¬°ìÉô¥·¡¼¥ó¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë·Á¤Ç¡¢±é½Ð¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Î¾å±é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È±é½Ð¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¸ì¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÙ±é¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤«¤é°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ËÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾å³¤¸ø±é(8·î24 Æü¡ÊÆü¡Ë14:00¸ø±é/19:30¸ø±é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î»°¸¶ÂçÏÂ¤µ¤ó¤¬°ìÉô¥·¡¼¥ó¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë·Á¤Ç¡¢±é½Ð¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Î¾å±é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢³«±é1»þ´ÖÁ°¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÄ¾Á°¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡£
¡¡¡Ö¾°¡¢¾åµ2¸ø±é¤Î¸ø±éÆâÍÆÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ø¼° Redlote ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X ¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¤Ï2015Ç¯¤Î½é±é¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º11ºî¤ò¾å±é¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤òÌÏ¤·¤¿±é½Ð¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¾å³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éð´Á¤äËÌµþ¤Ê¤É¤Î·×6ÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¾å±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£