ÂÀÅÄ¸÷¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°·Ý¿Í¤Î¥ª¥ó¥«¥¸ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¸ø±×À¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬£²£´Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î·Ý¿Í¤¬³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç°ãË¡¤ÊÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÏÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£½êÂ°·Ý¿Í£²¿Í¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë½ÐÆ¬¤·¤ÆÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ï¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£´¿Í¤ò½ÐÆ¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸¡»¡¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç°°ÕÀ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤ìº£¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¼«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤Î£²¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë£±¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¹¤é½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¸ø±×À¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÌ¾Á°¤È¼Ì¿¿¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¸øÉ½¤µ¤»¤ÆÄº¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£