¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¹ðÇò¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬À¨¤¤¹¥¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¡È¿ä¤·¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤°ìÉÊ¡×¤òÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÌôÁ·²ÐÆé¡ÖÅ·¹á²óÌ£¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¿¼ÅÄ¡£¡ÖÀ¨¤¤¤³¤³Âç¹¥¤¤Ç¡£¡Ê¹Ô¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ËÆó½½ºÐÁ°È¾¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÍ§Ã£¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¾×·âÅª¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¼¡¤ÎÆü¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥Î¥³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎVTR¤Ë¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¡£Æ±Å¹¤Î¡ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ã¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È¤³¤Î¥¥Î¥³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤³¤¦¤Ç¤³¤¦¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¡É¤Î¥·¥Õ¥È¤ÎÆü¤Ï¡ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤ìÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¡É¤ÎÀâÌÀ¤¬À¨¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¤âÎ®¤ì¤ë¤È¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤â¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È´¶¿´¡£YOU¤â¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡£¤¢¤¢¡¢Ê¹¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥â¥®Âû¤ÎÀâÌÀ¤Î»þ¤Ï¡È¥¿¥â¥®Âû¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òºî¤ëÌÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢»ä¤¬¡È¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Í¤¨¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òºÇ¶á¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£¤â¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥¸¥ê¤·¤¿¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¡È¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡©¡É¡È¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼ÅÄ¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ÊµÒ¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ãç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£