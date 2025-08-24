¶âÂô³Ø±¡¤¬4Ï¢ÇÆÃæ¤Î»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤ËÂç¾¡¡ÄÇßµÖ¤È¤Î·è¾¡¤Ø¡¿Á´ÃæÃË»Ò½à·è¾¡
¡¡8·î24Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×ÃË»Ò½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤¬»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñ4Ï¢ÇÆÃæ¤Î»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶âÂô³Ø±¡¤Ï½øÈ×¤«¤éÌÔ¹¶¤òÅ¸³«¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ò19－2¤È°µÅÝ¤·¡¢39－14¤ÈÂçÎÌ¥êー¥É¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£½ªÈ×¤ÏÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢µÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢62－41¤È21ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¶âÂô³Ø±¡¤ÏÌðºîÂó¿¿¤¬19ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤ÏÀÐ»³À¿½¤¤¬12ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤â¡¢½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¶âÂô³Ø±¡¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÀ¤ÅÄÃ«¶èÎ©ÇßµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹» 62－41 »ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»
¶âÂô³Ø±¡¡¡¡Ã20¡Ã19¡Ã13¡Ã10¡Ã¡á62
¥á¥ê¥Îー¥ë¡Ã12¡Ã 2¡Ã 7¡Ã20¡Ã¡á41