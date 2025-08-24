１９４５年８月１５日の玉音放送の直前に、終戦を阻止しようと陸軍将校らがクーデターを企てた宮城（きゅうじょう）事件の首謀者の一人、畑中健二少佐（当時３３歳）に関する資料約１５０点が、鳥取県立博物館に寄贈された。

資料の中には、自殺した畑中少佐の葬儀での陸軍大臣名義の香典袋や陸軍士官学校同期の弔辞があり、陸軍内に事件への共感があったことがうかがえる。（鳥取支局 久保田万葉）

畑中少佐は陸軍士官学校や陸軍大学校に進み、満州（現中国東北部）、フィリピンを転戦。４４年８月からは戦略などを考える軍務課員として働いた。宮城事件で玉音放送阻止を果たせず、放送直前の４５年８月１５日午前１１時２０分頃、皇居付近でともに事件を主導した椎崎二郎中佐と自殺した。

資料は、畑中少佐の親族が自宅で長年保管してきたが、高齢となり、７月下旬に県立博物館に寄贈した。

陸軍士官学校時代の日記に〈人一倍努力シ決シテ恥（はずか）シクナイ技量トナラン〉などと自身を戒める心情が記されていたほか、東京の百貨店で購入して鳥取に疎開していた幼い娘に送った羽子板などもあり、事件の首謀者としての姿とは違った一面がうかがえる。

資料の中には、事件後に陸軍の同僚が畑中少佐の家族に送った手紙のほか、当時の内務大臣や陸軍大臣ら名義の香典袋、陸軍士官学校の同期生一同からの弔辞もあった。

手紙の内容などから、畑中少佐は事件当日に陸軍の手で火葬され、翌１６日に葬儀が執り行われたことがわかる。弔辞には〈君ノ至誠必スヤ神ニ通スヘク又其ノ熱情ハ永ク〳〵後ニ続ク者ノ亀鑑タルヲ信ス我等誓ツテ國体護持ノ大義ニ徹セン〉と記され、「国体護持」（天皇制維持）への強いこだわりがにじむ。

明治大の山田朗教授（日本近現代史）は「事件を起こし、本来ならこれから処分される人物に、組織として弔辞を送ることは普通はありえない。徹底抗戦の考え方への共感を持ちながら、終戦の詔書を発した天皇の意思に従わざるを得ない陸軍のジレンマを感じることができる」と語る。

◆宮城事件＝１９４５年８月１４日夜から１５日にかけて、日本の降伏を阻止しようと、陸軍省勤務の複数の将校が中心となり、近衛第一師団長ら２人を殺害して師団長命令を偽造し、宮城（皇居）を占拠するなどしたクーデター未遂事件。１４日深夜に録音された昭和天皇の玉音放送の原盤を奪おうとしたが、１５日朝に鎮圧された。半藤一利さんのノンフィクション「日本のいちばん長い日」で描かれた。