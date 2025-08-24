¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç»Ï¤á¤¿¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ç¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ²½¡ÖÀ¨¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¼ÅÄ¡£¡Ö¿å±Ë¤ò2ºÐ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Ë¤®¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤¤Çº½ÉÍ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê±Ë¤¤¤Ç¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡È³¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢³¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦Ã¯¤â¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÇÈ¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼«Á³¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤ÇÈ¤Î»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤¦Íî¤Á¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÇÈ°ìÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡£¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ÍÀ¸³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¼ÅÄ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃ¯¤â¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤³¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤ÇÈ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ß¤ó¤Ê¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³¤¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£