今買って長く使えそう！【ZARA】大人の即戦力♡「着回し力100点ワンピ」

1枚でコーデの軸が決まるワンピースは大人女性の頼れる味方。季節の変わり目に向けて買い足すなら、季節をまたいで使えるものを選びたいところ。編集部はそんな優秀アイテムをリサーチ。そこで見つけたのが、【ZARA（ザラ）】から登場している着回し力の高そうなワンピース。インナーや羽織り次第で長く使えるアイテムをレポートします。

フリンジが映える華やかキャミワンピ

【ZARA】「フリンジ加工ミディ丈ワンピース」\7,990（税込）

フリンジ加工が施された素材をたっぷり使った、華やかな雰囲気のブラックワンピース。暑い時期ははインナーにタンクトップやTシャツを、涼しくなればロンTや薄手のニットトップスなど合わせて幅広く着回せます。スカート部分が長め丈なのも大人世代にうれしいポイント。

一癖ありのシャツワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ストライプ柄シャツワンピース」\13,590（税込）

クレイジーパターンのストライプ柄が特徴のシャツワンピース。顔まわりのスッキリ見えが狙えるVネックとクールなグレーのカラーリングが、よりシャープな雰囲気を演出します。ジーンズやスラックスを合わせた、パンツレイヤードコーデで着まわすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。