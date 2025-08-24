浜辺美波、写真集表紙は初めての“すっぴん” 美肌の秘訣告白「飛行機でも…」
俳優の浜辺美波（24）が24日、都内で行われた写真集『25』（講談社）発売記念会見に出席。表紙にもなっている初めての“すっぴん”写真について語った。
【写真】表紙はすっぴん！写真集を披露した浜辺美波
すっぴんで撮影に挑むにあたって、浜辺は「お散歩程度の運動は心がけていたのですが、有酸素運動はあんまりせずに挑みました」と照れ笑い。「飛行機でオランダに向かうということで、乾燥が大敵なので、飛行機の中でもパックをして保湿をして、日焼け止めを塗って、肌は気を付けて挑みました」と明かした。
美肌を誇る浜辺は、その秘訣については「保湿と紫外線対策と、日々の睡眠や食事の積み重ねが出るなと学ばせてもらったので、20からの5年間で美意識はアップデートされているなと思いました」と語った。
今作は、2021年に発売された写真集『20』から4年、25歳の節目を記念して発売。オランダ・アムステルダムで撮影し、風車、水路をはじめ、絵本のように美しいオランダの風景の中で大人になった浜辺を閉じ込めた。自由に買い物をする姿など、海外ロケだからこそみられる表情を楽しめる。
