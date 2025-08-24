株式会社ワンズマインドが運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、男女685人を対象に「経営コンサルティングを依頼したい芸能人」に関するアンケートを実施、その結果をランキング形式で発表した。回答者には第1位～第3位まで芸能人名を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計した。



【調査結果】経営コンサルティングを依頼したい芸能人ランキング

第5位は明石家さんま。「良いアドバイスをくれそうだから」（20代・女性）、「頭の回転が速そうだから」（50代・男性）など、バラエティ番組の司会者として多くのゲスト芸能人へ的確なトークを振っている姿から、頭の回転が速く、経営のアドバイスも期待できそうという声が多く挙がった。



第4位は北野武。「しっかりした考えを持っていて多彩な才能を持っているから」（40代・男性）、「考え方が普通と違うので、面白いアドバイスをしてくれそう」（60代・男性）など、バラエティ番組や映画監督としても活躍しており、はっきりと意見を言ってくれそうなイメージから、上位に選ばれた。



第3位は所ジョージ。「独自の個性的センスとダメをはっきり言う」（40代・女性）、「世の中のことに詳しそうだから」（60代・男性）など、多才でさまざまな分野に精通しているイメージから、経営の分野においても斬新なアイデアを持っていそうという期待の声が多く集まった。



第2位はカズレーザー。「クイズ番組でも賢さと、頭の回転の速さが目立ったから」（30代・女性）、「テレビでよくコメンテーターとして活躍しており、指摘や着眼点が鋭い」（10代・男性）など、クイズ番組や経済番組のコメンテーターをしている姿から、経営コンサルタントとしても的確なアドバイスをしてくれそうという期待が人気を集めた。



第1位はタモリ。博学で経験が豊富な印象から多くの票を獲得した。「世の中を俯瞰して暮らしていてアドバイスが役に立ちそう」（60代・女性）、「物知りで的確にアドバイスしてくれそう」（50代・男性）など、思慮深く見識が広いイメージから、企業にとっての最善の意見を提示してくれそうという声が多く寄せられた。また、芸能界に入る以前は会社員として仕事に従事していた経験もあり、その経験からのアドバイスを期待する声も挙がった。



ランキング結果は以下の通り。



第1位 タモリ 215ポイント



第2位 カズレーザー／メイプル超合金 198ポイント



第3位 所ジョージ 165ポイント



第4位 北野武 135ポイント



第5位 明石家さんま 121ポイント



第6位 マツコ・デラックス 103ポイント



第7位 ヒロミ 82ポイント



第8位 林修 66ポイント



第9位 木村拓哉 56ポイント



第10位 阿部寛 51ポイント



◆比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）



（よろず～ニュース調査班）