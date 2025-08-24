タレントで実業家の水沢アリーが２４日、読売テレビ系「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、整形手術のためにかかった費用について問われた。

ＭＣの上沼恵美子が「アリーちゃん、整形したんだって？」と尋ねると、水沢は「いろいろいじりました」と指で顔を指しながら笑顔で応じた。上沼が「もともと顔が小さいから。きれいね」とほめそやした。ＭＣの高田純次が「もともとの顔はどんな顔だったの」と尋ねると、水沢は困りながら「ここに出てた時の顔から変えました」と以前に同番組に出演した頃からは変わったと述べた。さらに高田が「ナチュラルだけどどこをどうやったの？聞いていいの？」と迫った。

水沢は「鼻もやった。まだまだやりたい」と整形を続行することを宣言。さらに高田が「もうちょっと聞いていいですか。お金かかるんでしょ」とツッコむと、水沢は「かかります。すごい高くて。わたしは１０年くらい前からちょこちょこしていた」と話すと、高田が「１０００万はいってるよね？」とズバリ尋ねると、水沢は「いってないと思います。今だと鼻だけでも３００万かかったり…」と現在のところ整形に要した費用は１０００万円以下だと話した。水沢は最近のＹｏｕＴｕｂｅ動画で、１４歳から整形手術を行い、「アップデートが趣味で、随時、更新しています」「（整形）していないところの方が少ない」と話していた。