ももいろクローバーZ玉井詩織（30）が24日、都内で玉井詩織1st写真集「たまゆら」ストーリー写真集「しおどき」（ともにSDP発行）発売記念イベントを開催した。

30歳と芸能生活20周年を記念した初写真集を、2作同時発売。「たまゆら」ではかねて行きたかったというベトナムで自然体な美しさを撮影し、「しおどき」はオリジナルストーリーをベースに、3人の人物を演じ分けた女優としての魅力を引き出した。

初めての写真集で「ずっと写真を撮られていて、カット数もポーズ数も全然違った。撮られ慣れていたはずだけど、いろんな表情を出さないといけないのでプレッシャーもあった」と明かしたが、「シチュエーションに合わせて表情を作っていくのがすごく楽しくて、『写真を撮られるって楽しいんだ！』と再確認することができました」と振り返った。

普段からSNSで食事中の様子を投稿し、撮影地のベトナムでもグルメを満喫。「本当にご飯がおいしくて、時間にも余裕があったので、ご飯の時間をちゃんと取ってもらっていた。『だから食べるしかない！』と思って、たくさん食べていたらスタッフさんから『写真集の撮影でこんなに食べる人は珍しいよ』と笑われました」と告白した。

等身大の自分を納めたというが、「毎日鏡を見て自分の体形をチェックしたり、ボディークリームを塗る時についでにマッサージをしたり、気になるところがあったらトレーニングしたり、日ごろから体形管理は意識していました」と語った。続けて「撮影前にソロコンサートがあって、歌って踊って引き締まったのでラッキーでした」と笑った。