元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が23日配信のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）のポッドキャスト版に出演。松岡茉優（30）と滝沢カレン（33）と1泊旅行に行ったと明かした。

3人は昨年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演。今放送のゲスト松岡と田中はお互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきたという。

田中は「お風呂入った話。それこそカレンちゃんと3人で行ったんだよね。千葉だっけ？ 忘れちゃった」と1泊旅行に行ったことを明かした。

「何かお風呂入るタイミングがあって。先に茉優が入ろうとして『私も一緒に入っちゃっていい？』って言ったら『えええっ？』ってなって。でも嫌な人もいるじゃん。『あ、嫌だったら全然後でも大丈夫』『大丈夫なんだけど…えええっ？』って言ってて。とりあえずメーク落としてて。入ろうとしてパンって開けて茉優が脱衣所に入ってきて」と状況を説明。

松岡が「あの結構、はいだ感じでメーク落としてたの。みなみちゃんが」と語ると、田中も「ほぼ裸（ら）」と同調。そして松岡が「どこから見ていいか…ばばばばばばばってなってね。私、後で入るよって言ったら…」と語ると、田中は「ドラえもんでしずかちゃんの裸を見ちゃったのび太くんみたいになって、もう顔真っ赤になって。全然目が合わないというか。何か遠ざかっていっちゃうというか」と当時を振り返った。

松岡は田中を直視できなかった理由として「写真集も持ってるし。あれのその先じゃん」と照れながら語った。