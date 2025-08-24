6月に第2子妊娠を公表していたフリーアナウンサー杉崎美香（46）が24日、インスタグラムを更新。第2子男児を出産したと発表した。

「こんにちは 先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！ 母子共に健康です」とつづり、新生児の指を握る写真をアップ。

「あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました。病院の先生方の温かなお声がけや手厚いサポートのおかげで、不安な気持ちに襲われることなく、心穏やかなお産をすることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と記述。

「家族の中で息子が一番最初に抱っこしました！ どんな気持ちだったのかなぁ ずっとずっと記憶に残っているといいな 新生児の尊さと可愛さと香りを忘れかけていたので、日々自分の体に擦り込ませるように大切に過ごしております」とつづった上で「出産まで大きなトラブルなく、そして無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します。いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！ 我が家に来てくれてありがとう」と改めて感謝した。

大分県出身の杉崎は山口大学人文学部卒業後の01年4月、信越放送にアナウンサーとして入社。退社後、セント・フォースに所属し、03年10月からフジテレビ系「めざにゅ〜」のMCに抜てき。同番組のオープニング「これからお休みになる方もこれからもお目覚めになる方も4時になりました。めざにゅ〜時間です」というフレーズは当時、流行した。親しみやすい八重歯が特徴で「八重歯のめざまし天使」などと呼ばれていた。15年1月、5歳下のフジテレビ社員のディレクターと結婚し、翌16年5月に第1子男児を出産。